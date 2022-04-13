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Среда обитания

Названа неожиданная опасность самолетов

Авиаперелеты оказались опасны масштабной вырубкой деревьев для журналов и вредным шумом

Фото: Pok Rie / Pexels

Авиаперелеты оказались связаны с масштабной вырубкой лесов и вредным для природы уровнем шума. Неожиданную опасность самолетов назвала генеральный директор АНО «Сад памяти», член федерального штаба проекта «Чистая Арктика», эксперт по экологии и устойчивому развитию Ольга Степченко, пишет «Газета.Ru».

В качестве вреда для природы эксперт называет производство бортовых журналов. По данным эколога, только для гражданской авиации ежегодно вырубают более 4,7 миллиона деревьев на площади более 10 тысяч гектаров. Печатные билеты тоже негативно сказываются на окружающей среде — для их производства уничтожают 85,5 тысячи деревьев. При исключении этих факторов лес смог бы поглощать из воздуха на 73,1 тысячи тонн больше выбросов углекислого газа.

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«Другая сторона воздействия самолетов на экологию — авиационный шум, который является вредным как для живых организмов, так и для растений», — заявила Степченко. Специалистка добавила, что громкие звуки могут влиять на миграцию диких животных и разрушать сформировавшиеся в природе экосистемы.

Говоря о выбросах парниковых газов при перелетах, эколог отметила, что на самолеты приходится всего 2-2,5 процента от всех антропогенных эмиссий СО2 в атмосферу и около 4 процентов от общей доли загрязнения воздуха другими видами транспорта. «По сравнению с автомобилями, имеющими двигатели внутреннего сгорания, такое количество кажется незначительным, но здесь необходимо учитывать дополнительные факторы, оказывающие негативное воздействие на экологию», — пояснила Степченко.

Ранее испанские ученые обнаружили неожиданную опасность солнцезащитных кремов. В своем исследовании они предположили, что используемые отдыхающими на побережье Средиземного моря SPF-фильтры могут повлиять на способность водорослей к фотосинтезу и размножению — за счет этого могут разрушиться подводные экосистемы.

Нина Ташевская
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