«ВКонтакте» продлила программу поддержки блогеров и отказалась от комиссии до конца апреля

Социальная сеть «ВКонтакте» продлила программу поддержки авторов и отказалась от комиссии до конца апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что создатели контента смогут получать максимум дохода от монетизации в партнерской программе, маркет-платформе, монетизации видео и VK Donut. В пресс-службе рассказали, что программы поддержки привели к повышению доходов блогеров. Так, в конце марта их заработок за неделю на маркет-платформе возрос на 54 процента, в VK Donut он вырос на 40 процентов, в партнерской программе авторы стали получать в два раза больше, а в видеомонетизации — в четыре раза (на 293 процента больше).

Программа поддержки была запущена в начале марта. По подсчетам «ВКонтакте», благодаря ей авторы смогут заработать около 600 миллионов рублей.

10 марта YouTube полностью приостановил функции монетизации видеохостинга для пользователей из России. Также для юзеров будут недоступны подписки Premium и Music Premium.