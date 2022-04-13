У женщины родился аномально большой ребенок

Daily Mail: в Великобритании родился аномально большой ребенок весом 6,7 килограмма

У жительницы британского города Тэйм, графство Оксфордшир, родился аномально большой ребенок. Об этом сообщает Daily Mail.

Мальчик, которого назвали Альфа Стоун, появился на свет посредством кесарева сечения. Его вес, после рождения составлявший 6,7 килограмма, к пяти месяцам достиг 10,8 килограмма. Младенец сравнялся по росту со старшей сестрой, уже ест кашу и может носить одежду для годовалых детей.

31-летняя мать мальчика Черрал Митчелл называет сына «здоровяком». Уже при УЗИ во время беременности стало очевидно, что женщина ждет необычно крупного ребенка.

«Когда я впервые увидела его, то подумала, что он не влезет в одежду, которую я привезла в больницу», — призналась она. Отцу мальчика пришлось срочно отправляться на поиски одежды для детей в возрасте от трех месяцев до полугода.

Врачи связывают аномальный размер мальчика с диабетом у матери во время беременности, из-за чего ребенок в утробе получал сахаристые амниотические жидкости.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Чеддингтон, графство Бакингемшир, родила аномально крупного ребенка весом шесть килограммов и ростом 60 сантиметров. Мальчик оказался таким крупным, что даже не поместился на больничные весы.

