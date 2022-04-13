Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

У женщины родился аномально большой ребенок

Daily Mail: в Великобритании родился аномально большой ребенок весом 6,7 килограмма

Фото: Cherral Mitchell

У жительницы британского города Тэйм, графство Оксфордшир, родился аномально большой ребенок. Об этом сообщает Daily Mail.

Мальчик, которого назвали Альфа Стоун, появился на свет посредством кесарева сечения. Его вес, после рождения составлявший 6,7 килограмма, к пяти месяцам достиг 10,8 килограмма. Младенец сравнялся по росту со старшей сестрой, уже ест кашу и может носить одежду для годовалых детей.

Материалы по теме:
«Нам полгодика, мы кушаем» О происхождении шерентинга — страсти к демонстрации своего ребенка в соцсетях
«Нам полгодика, мы кушаем»О происхождении шерентинга — страсти к демонстрации своего ребенка в соцсетях
27 октября 2015
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021

31-летняя мать мальчика Черрал Митчелл называет сына «здоровяком». Уже при УЗИ во время беременности стало очевидно, что женщина ждет необычно крупного ребенка.

«Когда я впервые увидела его, то подумала, что он не влезет в одежду, которую я привезла в больницу», — призналась она. Отцу мальчика пришлось срочно отправляться на поиски одежды для детей в возрасте от трех месяцев до полугода.

Врачи связывают аномальный размер мальчика с диабетом у матери во время беременности, из-за чего ребенок в утробе получал сахаристые амниотические жидкости.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Чеддингтон, графство Бакингемшир, родила аномально крупного ребенка весом шесть килограммов и ростом 60 сантиметров. Мальчик оказался таким крупным, что даже не поместился на больничные весы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Медведев посоветовал «оглядываться» желающим выбить показания из Медведчука
Константин Меладзе решил ликвидировать группу «ВИА Гра»
Кудрин спрогнозировал рост цен по итогам года
Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя
Призывавшего к убийству депутатов Госдумы россиянина показали на видео
Валиева рассказала об отношении к Олимпиаде в Пекине
Экономист указал на странность продажи нефти с большим дисконтом
Швеция назвала сроки подачи заявки на вступление в НАТО
Британия внесла еще 206 физических и юридических лиц из России в черный список
Белоусов заявил о нежелании большинства иностранных компаний уходить из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.