Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Байден назвал спецоперацию на 70 процентов причиной роста цен в США

Президент США Байден заявил, что инфляция спровоцирована спецоперацией России на 70%
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине причиной роста цен в США, и заявил, что инфляция в стране в марте была спровоцирована ей на 70 процентов. Его слова передает ТАСС.

«Мы видели сегодняшние данные об инфляции — 70 процентов роста цен в марте пришлось на вызванное [президентом России Владимиром] Путиным повышение цен на бензин», — сказал Байден. По его мнению, спецоперация привела «к росту цен на бензин и продовольствие во всем мире».

Президент призвал Конгресс срочно решить проблему с инфляцией, отметив, что сам делает все, что в его силах, чтобы замедлить цены. «По сути, мы уже добились прогресса с момента сбора данных о мартовской инфляции», — заявил он.

Ранее Минфин США сообщил, что годовая инфляция в стране по итогам марта ускорилась с 7,9 в феврале до 8,5 процента. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военных
Кейт Хадсон порадовала фанатов снимками в откровенном платье
Южная Корея направит нелетальную помощь Украине на сумму свыше миллиона долларов
11-летняя москвичка отдала одноклассникам миллион рублей
Умер озвучивший попугая Яго в «Аладдине» актер
Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Нью-Йорке
Россиянам назвали альтернативные гречке крупы
Рост цен вынудил жителей Великобритании закупать продукты впрок
В России разработали снижающую риск ошибки пилота систему
Депутаты захотели ограничить работу дорожных камер
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.