В Госдуме заявили о готовности спасти Медведчука из плена

Депутат Госдумы Чепа заявил о готовности спасти Медведчука из плена

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Александр Чепа заявил, что главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука можно было бы обменять. Его слова о готовности спасти Медведчука из плена приводит радиостанция «Говорит Москва».

Как отметил Чепа, украинские нацисты могут «растерзать» председателя партии.

«Если этот факт подтвердится, то будут принимать какое-то решение по обмену. Его нацисты растерзают, и все, мы это понимаем, поэтому мы хотим защищать всех мирных украинцев от нацистов, в том числе и его готовы защищать», — подчеркнул депутат.

Он заявил о необходимости проверить соответствующую информацию, так как, по его словам, российские власти знают об огромном количестве фейков, «которые стряпают многочисленные PR-агенты со всех спецслужб, приехавшие на Украину».

О задержании отпущенного под домашний арест Виктора Медведчука стало известно в ночь на 13 апреля. Его фотографию в наручниках и камуфляжной форме опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Задержание Медведчука подтвердили украинские спецслужбы.

В Луганской народной республики (ЛНР) предположили, что о задержании Медведчука решили сообщить только сейчас для того, чтобы «информационно забить позор от сдачи Мариуполя».