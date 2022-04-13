СК завел дело на готовивших убийство российских экстремистов

ФСБ задержала в Хабаровске экстремистов, готовивших нападения на нерусских

В Хабаровском крае завели уголовное дело о создании и участии в экстремистском сообществе. Об этом в среду, 13 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в декабре 2021 года 20-летний россиянин создал экстремистскую группировку, в которую вошли два его знакомых, один из которых был несовершеннолетним. Главарь обеспечил свою ячейку литературой экстремистского толка, разработал методы конспирации, а также планировал нападения и убийства людей нерусской национальности. В процессе разработки одного из таких преступлений, злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На время расследования они отправлены в СИЗО. Расследование продолжается.