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СК завел дело на готовивших убийство российских экстремистов

ФСБ задержала в Хабаровске экстремистов, готовивших нападения на нерусских

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Хабаровском крае завели уголовное дело о создании и участии в экстремистском сообществе. Об этом в среду, 13 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в декабре 2021 года 20-летний россиянин создал экстремистскую группировку, в которую вошли два его знакомых, один из которых был несовершеннолетним. Главарь обеспечил свою ячейку литературой экстремистского толка, разработал методы конспирации, а также планировал нападения и убийства людей нерусской национальности. В процессе разработки одного из таких преступлений, злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На время расследования они отправлены в СИЗО. Расследование продолжается.

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Владимир Седов
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