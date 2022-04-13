Британцы высказались о немедленной отставке Джонсона

YouGov: 57 процентов британцев выступили за отставку премьера Бориса Джонсона

Согласно опросу компании YouGov, более половины британцев пожелали немедленной отставки действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В опросе участвовали около 2,5 тысячи британцев. Результаты показали, что на вопрос «следует ли Джонсону покинуть пост?» 57 процентов ответили положительно, 30 процентов выступили против, 13 процентов ответили, что не знают. По сравнению прошлым опросом, который проводился в марте, зафиксирован рост числа противников действующего премьера на 10 процентных пунктов.

Это связывают с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна COVID-19 в 2020 году, которые привели к скандалу с участием Джонсона. Позднее он оплатил штраф в связи с нарушением ограничительных мер и заявил об отказе покидать пост премьер-министра. «Я хочу иметь возможность продолжать выполнять свой мандат и решать проблемы в стране», — высказался Джонсон.

Помимо обычных граждан, за отставку Джонсона высказались и некоторые британские политики. Так, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что уход премьер-министра необходим. Похожую позицию высказал и мэр Лондона Садик Хан.