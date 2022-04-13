Российская туристка раскрыла способ бронировать отели на Booking.com за границей

Блогерша Оксана Полякова посоветовала бронировать отели за рубежом без предоплаты

Российская блогерша Оксана Полякова, которая запланировала поездку в Узбекистан, раскрыла способ забронировать отель за границей через сервис Booking.com вопреки блокировке банковских карт. Своим опытом она поделилась в личном блоге в Telegram.

По словам туристки, сейчас россияне могут зарезервировать номер в зарубежных гостиницах, которые не требуют предоплаты и разрешают расплачиваться наличными на месте.

«Также важно, чтобы к оплате принимали либо рубли, либо сумы (местная валюта), так как наличных долларов у меня нет», — пояснила автор блога. При этом она посоветовала заранее уточнять у объекта размещения возможность расплачиваться в рублях.

4 марта сервис по бронированию жилья Booking.com перестал работать на территории России. Как объяснил представитель компании, предоставление туристических услуг в России приостановлено в связи с «возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране».