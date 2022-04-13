Бывший работник семьи Кардашьян пожаловалась на нехватку денег на еду

Американка Джессика Дефино, работавшая с Кардашьян, пожаловалась на низкую оплату труда

Американка Джессика Дефино, которая сотрудничала с семьей Кардашьян-Дженнер, раскрыла жестокую правду о работе с телезвездами. Интервью с ней публикует Vice.

Собеседница издания сообщила, что трудилась в технологической компании Whalerock Industries, которая в 2015 году разрабатывала мобильные приложения для Ким, Хлои и Кортни Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер. Известно, что в проекте девушка занимала должность главного редактора.

Героиня материала обвинила семью в слишком низкой оплате труда своего персонала, в то время как сами предпринимательницы, согласно рейтингу журнала Forbes, являлись долларовыми миллионерами. «Я столкнулась с жуткой нехваткой денег даже на еду», — пожаловалась она.

По словам Дефино, из-за чересчур маленькой зарплаты во время работы с звездами реалити-шоу ей приходилось покупать продукты в самом дешевом магазине 99 Cents Only Store. Кроме того, девушка не могла добраться до офиса из-за отсутствия средств на бензин, из-за чего она постоянно получала выговоры от начальства.

«Я с ужасом вспоминаю условия работы, после которых неопытный сотрудник остается таким же неопытным и к тому же бедным», — заключила американка.

В мае 2021 года другие помощники семьи Кардашьян раскрыли неприятные подробности работы с родственницами. Визажистка Джойс Бонелли призналась, что семья прекратила с ней сотрудничать, после того как она сделала мейкап Кейтлин Дженнер, трансгендерному отцу Кендалл и Кайли Дженнер. «Они просто перестали разговаривать со мной», — добавила Бонелли.