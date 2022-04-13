В Кабардино-Балкарии отремонтируют федеральную трассу «Кавказ»

В Кабардино-Балкарии приступили к капитальному ремонту 15 километров трассы «Кавказ»

В Кабардино-Балкарии приступили к капитальному ремонту федеральной трассы «Кавказ». Об этом сообщает местный информационный портал «Вести КБР».

Согласно материалу, рабочие отремонтируют 15 километров дорожного покрытия от села Аргудан в Лескенском районе до границы с Северной Осетией. Кроме того, запланирована реконструкция одного из мостов через реку Лескен. Отмечается, что работы решили провести по причине того, что существующий двухполосный участок дороги не справляется с возросшим потоком машин.

Известно, что трассу расширят до четырех полос, при этом посередине дороги установят ограждения, чтобы автомобили не могли выехать на встречную. Вдобавок в населенных пунктах Анзорей и Хатуей создадут комфортную среду для пешеходов, а именно, разместят тротуары с перилами и автобусные остановки с комфортными зонами посадки.

В апреле появилась информация о том, что в России отремонтируют 1,7 тысячи километров дорог к популярным туробъектам в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, под реконструкцию попадут участки трасс и улиц, которые ведут к популярным туристическим объектам.