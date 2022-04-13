Обвинившие звезду «Флэша» в ограблении отозвали иск

Обвинившая актера Эзру Миллера в ограблении пара отозвала свой иск

Проживающая на Гавайях пара, обвинившая 29-летнего американского актера Эзру Миллера в ограблении, внезапно отозвала свой иск против него. Об этом сообщает ComicBook.

В конце марта звезду фильмов «Флэш» и «Фантастические твари и где они обитают» Эзру Миллера обвинили в ограблении дома гавайской пары. По данным следствия, актер пробрался в спальню к местным жителям, а также принялся угрожать им, после чего пострадавшие заявили об инциденте в полицию. Мужчина и женщина требовали установить запрет на приближение артиста к их дому, однако на днях внезапно отозвали иск.

«11 апреля 2022 года обвинители подали ходатайство о прекращении дела. Пара намерена закрыть его», — написано в документах. О причинах пары прекратить судебные тяжбы с актером ничего не известно.

В конце марта Эзру Миллера арестовали за домогательства и хулиганство в одном из гавайских баров. Звезду выпустили под залог, однако практически сразу обвинили в ограблении дома местных жителей, которые впоследствии и обратились с иском против него. После этих событий Warner Bros. приостановила работу со звездой «Флэша».