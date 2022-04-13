В США назвали маловероятным исключение России из ОБСЕ

Представитель США Карпентер усомнился в возможности исключить Россию из ОБСЕ

Представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер усомнился в возможности исключить Россию из организации. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, у ОБСЕ нет механизмов, чтобы прекратить членство России из-за ситуации на Украине, и маловероятно, что организация сможет создать такую процедуру. При этом он заявил, что 55 членов ОБСЕ осуждают российскую военную операцию, которая находит поддержку лишь у Белоруссии.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что молчание Совета Европы (СЕ) и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ относительно военных преступлений, совершаемых украинскими военнослужащими, является пособничеством Киеву.