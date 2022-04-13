Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США назвали маловероятным исключение России из ОБСЕ

Представитель США Карпентер усомнился в возможности исключить Россию из ОБСЕ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер усомнился в возможности исключить Россию из организации. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, у ОБСЕ нет механизмов, чтобы прекратить членство России из-за ситуации на Украине, и маловероятно, что организация сможет создать такую процедуру. При этом он заявил, что 55 членов ОБСЕ осуждают российскую военную операцию, которая находит поддержку лишь у Белоруссии.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что молчание Совета Европы (СЕ) и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ относительно военных преступлений, совершаемых украинскими военнослужащими, является пособничеством Киеву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Решение Байдена снять с вооружения ядерную ракету вызвало раскол в Конгрессе
Захарова сравнила арест Медведчука с действиями боевиков на Кавказе
В США заметили необычную особенность китайского Y-20
Психолог назвала способ побороть зависимость от просмотра реалити-шоу
В Нидерландах планируют запретить марихуану для туристов
Бывший чемпион UFC назвал решающий раунд боя Яна и Стерлинга
Россия осудила захват своей дипсобственности властями Польши
Раскрыты способы заработать на недвижимости с минимальными вложениями
В США назвали маловероятным исключение России из ОБСЕ
Москвичам покажут ретро-трамваи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.