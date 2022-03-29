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Захарова обвинила БДИПЧ ОБСЕ в пособничестве преступлениям на Украине

Захарова назвала преступлением молчание БДИПЧ ОБСЕ по военным преступлениям на Украине

Фото: Максим Шипенков / Reuters

Молчание Совета Европы (СЕ) и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ относительно военных преступлений, совершаемых украинскими военнослужащими, является пособничеством. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Речь идет о видеозаписи, сделанной украинскими радикалами под Харьковом, согласно которой, они добивали раненых солдат прикладами, простреливали уцелевшим ноги, оставляя истекать кровью без медицинской помощи.

Дипломат обвинила организации в отсутствии реакции на «грубейшие нарушения международного гуманитарного права». «Такое молчание — это пособничество совершаемым злодеяниям. Пособничество — это тоже преступление», — подчеркнула она.

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Захарова назвала садизмом действия украинских военных в отношении пленных российских солдат. Она заявила, что все жуткие случаи зверств украинских военных не останутся безнаказанными, и все причастные к ним понесут ответственность.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать все факты жестокого обращения с пленными российскими военными. Украина также осудила поведение своих военных и распорядились начать расследование произошедшего.

Позже член российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что украинская сторона пообещала самые жесткие меры в отношении тех, кто пытал военнослужащих, «если первыми их поймают».

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Виктория Кондратьева
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