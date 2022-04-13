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Овечкин сократил отставание от Хоу еще на одну шайбу

Хоккеист Овечкин забросил 776-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Горди Хоу до 25 голов

Фото: HC Dynamo Moscow / Globallookpress.com

Российский нападающий Александр Овечкин помог «Вашингтон Кэпиталс» обыграть «Филадельфию Флайерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла 13 апреля и завершилась со счетом 9:2. Овечкин забросил шайбу, открыв счет в матче. Эта шайба стала 776-й за карьеру россиянина в лиге. Таким образом, форвард укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от идущего вторым канадца Горди Хоу до 25 голов.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы. У расположившегося на втором месте канадца Хоу 801 гол. Овечкин занимает третью строку и является лучшим европейским снайпером в истории лиги.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Анастасия Борисова
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