Глава Минюста Британии подал в отставку из-за «патигейта»

Глава Минюста Британии Вольфсон подал в отставку из-за «патигейта»

Глава Министерства юстиции Великобритании Дэвид Вольфсон подал в отставку из-за «патигейта». Об этом сообщает The Guardian.

В своем заявлении по поводу отставки Вольфсон написал, что считает действия премьер-министра Бориса Джонсона «несовместимыми с верховенством закона». Он также отметил, что такое поведение не должно оставаться безнаказанным. По его словам, «многие в обществе соблюдали правила ценой больших личных затрат».

Также глава Минюста напомнил, что большое количество британцев «оштрафованы или привлечены к ответственности за аналогичные, а иногда и более тривиальные правонарушения». В заключение Вольфсон сказал, что у него не было другого выбора, кроме как подать заявление об отставке.

Ранее сообщалось, что британские политики призвали Джонсона уйти в отставку из-за скандала, связанного с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна. Так, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что уход премьер-министра необходим. Похожую позицию высказал и мэр Лондона Садик Хан.

«Патигейтом» британские журналисты назвали скандал, разразившийся вокруг Бориса Джонсона и других членов правительства, которых уличили в организации вечеринок во время локдауна в 2020 году. Этот факт вскрылся благодаря журналистскому расследованию, результаты которого были опубликованы в декабре 2021 года.