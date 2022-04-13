В Госдуме рассказали о мерах поддержки россиян в условиях санкций

Депутат Бессараб назвала семьи с детьми наиболее нуждающимися в условиях санкций

В России уже несколько лет продолжается работа по поддержке нуждающихся категорий граждан. В условиях санкций, которые западные страны ввели против после начала российской спецоперации на Украине, парламент разрабатывает новые меры. Их в разговоре с «Лентой.ру» перечислила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

По словам депутата, в ближайшее время будет выделена дополнительная помощь гражданам, которые нуждаются больше других.

«С января увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), материнский семейный капитал, прожиточный минимум. На сегодняшний день проиндексированы все виды пенсий на 8,6 процента. Параллельно было поручение президента правительству до 20 апреля представить соответствующие предложения по доиндексации пенсий, социальных выплат, пособий, МРОТ и прожиточного минимума. Таким образом, уверена, что во втором квартале будут приняты соответствующие изменения, чтобы помочь людям в ситуации, когда инфляция значительно выросла по сравнению с теми плановыми показателями, которые закладывались в бюджете», — заявила она.

Сегодня сложно выделить особую группу, но если все же выделять, то это семьи с детьми. Как указывает президент, именно в этот период молодая семья сталкивается с трудностями Светлана Бессараб депутат Госдумы

Также в нижней палате парламента занимаются вопросами поддержки пенсионеров и повышением зарплат бюджетников. От последнего зависит рост заработных плат в реальном секторе экономики, считает Светлана Бессараб. Также она поделилась своим видением на антироссийские ограничительные меры.

«Нужно не допустить обеднение населения, ведь именно на это нацелены западные санкции, чтобы каждый из на в России стал беднее. Как сказал президент, нужно разбюрократизировать наш бизнес, дать ему возможность работать, наращивать экономику, именно через наращивание экономики обеспечить поддержку самым нуждающимся слоям населения», — заключила она.

Президент России Владимир Путин заявил, что на западные ограничения необходимо ответить максимальным наращиванием темпов по задачам, которые касаются, в частности, социальной сферы. «Вопросы, наиболее чувствительные для граждан, должны всегда находиться в центре нашего внимания», — отметил глава государства.

16 марта российский лидер сообщил, что в ближайшее время будут увеличены социальные выплаты, пенсии и прожиточный минимум.