Избивший десятилетнего школьника в Башкирии мужчина объяснил свой поступок

Избивший десятилетнего ребенка в Сибае объяснил свой поступок словами «я был пьян»

Александр Сергеев, который избил десятилетнего школьника в башкирском Сибае, заявил, что ему стыдно за этот поступок и он был пьян. Объяснение жителя Башкирии опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

«Конечно, сожалею, мне очень стыдно, максимально осуждаю себя», — заявил 31-летний мужчина, уточнив, что дети позволяли в его сторону различные ругательства. По словам мужчины, именно эти крики и стали причиной его поведения.

Кроме того, он воздержался от ответа на вопрос, была ли направлена его злость на определенного ребенка.

Районный суд Сибая избрал Сергееву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, несмотря на то, что обвиняемый просил ограничиться домашним арестом.

Об инциденте стало известно 12 апреля. На опубликованных кадрах видно, как житель Сибая бежит за школьником на оживленной улице. В какой-то момент он настигает ребенка и начинает бить его кулаками по лицу.

Позднее местные жители устроили самосуд над мужчиной. На опубликованных кадрах видно, как несколько человек стоят возле напавшего на школьника. Один из мужчин набрасывается на него, валит на землю и начинает избивать кулаками, добавляя удары ногой.