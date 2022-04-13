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В Белом доме рассказали об антироссийской риторике Байдена

Псаки заявила, что антироссийская риторика не означает отказ от переговоров Москвы и Киева
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала об антироссийской риторике президента США Джо Байдена. Об этом в среду, 13 апреля, передает ТАСС.

По ее словам, антироссийская риторика американского лидера не означает, что США не поддерживают переговоры Москвы и Киева.

Ранее Джен Псаки сообщила, что США рассматривают возможность расширения санкций в отношении России. Она уточнила, что речь о введении дополнительных рестрикций против Москвы шла во время телефонного разговора президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Марина Совина
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