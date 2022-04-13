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В Белом доме сделали заявление об арестованной в России баскетболистке

Псаки заявила, что отношения между США и Россией могут повлиять на баскетболистку Грайнер
Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер. Фото: Brittney Griner / Globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сделала заявление о ситуации вокруг арестованной в Москве американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Ее слова приводит «Би-Би-Си».

«История наших взаимоотношений может повлиять на возможность вернуть граждан США домой», — посчитала Псаки. Она заявила, что Вашингтон активно занимается этим делом и контактирует с юридической командой спортсменки. Пресс-секретарь подчеркнула, что Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Россия предоставляла постоянный консульский доступ ко всем задержанным в стране гражданам.

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в московском аэропорту. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств. После этого бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, а также конгрессмен Шейла Джексон Ли выступили с призывами выпустить баскетболистку из тюрьмы.

Грайнер выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Американка дважды выигрывала золото Олимпиады.

Анастасия Борисова
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