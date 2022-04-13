В МИД России рассказали о базе для создания ракетных вооружений на Украине

Замглавы МИД РФ Сыромолотов заявил, что Киев может начать производить ракетное вооружение

Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Олег Сыромолотов заявил, что Украина располагает серьезной научно-производственной базой для создания ракетных вооружений. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, для украинской стороны не является непреодолимой задачей создание установок по обогащению урана и переработке ядерного топлива. «Харьковский физико-технический институт был среди организаций, стоявших у истоков советской ядерной программы, и активно работал в ее рамках вплоть до распада Советского Союза», — рассказал Сыромолотов.

Оставшиеся наработки и технологии, считает он, могут позволить Киеву начать производить ракетное вооружение.

Ранее глава «Энергоатома» Украины Петр Котин признал, что в стране до 2012 года хранился высокообогащенный уран. Ядерный материал находился на площадках научных учреждений Харьковского физико-технического института и Института ядерных исследований НАН Украины. В марте 2012 года он был передан России под контролем МАГАТЭ.

Также стало известно, что в 2014 году бывший президент Украины Петр Порошенко способствовал подготовке к созданию собственного ядерного оружия в стране.

