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В МИД России рассказали о базе для создания ракетных вооружений на Украине

Замглавы МИД РФ Сыромолотов заявил, что Киев может начать производить ракетное вооружение
Олег Сыромолотов

Олег Сыромолотов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Олег Сыромолотов заявил, что Украина располагает серьезной научно-производственной базой для создания ракетных вооружений. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, для украинской стороны не является непреодолимой задачей создание установок по обогащению урана и переработке ядерного топлива. «Харьковский физико-технический институт был среди организаций, стоявших у истоков советской ядерной программы, и активно работал в ее рамках вплоть до распада Советского Союза», — рассказал Сыромолотов.

Оставшиеся наработки и технологии, считает он, могут позволить Киеву начать производить ракетное вооружение.

Ранее глава «Энергоатома» Украины Петр Котин признал, что в стране до 2012 года хранился высокообогащенный уран. Ядерный материал находился на площадках научных учреждений Харьковского физико-технического института и Института ядерных исследований НАН Украины. В марте 2012 года он был передан России под контролем МАГАТЭ.

Также стало известно, что в 2014 году бывший президент Украины Петр Порошенко способствовал подготовке к созданию собственного ядерного оружия в стране.

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Алевтина Запольская
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