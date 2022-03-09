На Украине признали хранение высокообогащенного урана до 2012 года

Глава «Энергоатома» Украины признал, что в стране до 2012 года был высокообогащенный уран

Глава «Энергоатома» Украины Петр Котин признал, что в стране до 2012 года хранился высокообогащенный уран, передает РИА Новости.

«Весь ядерный материал, высокообогащенный уран, который когда-то находился на площадках научных учреждений ХФТИ (Харьковского физико-технического института) и Института ядерных исследований НАН Украины, передан Украиной России в марте 2012 года под контролем МАГАТЭ», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о рисках ядерных провокаций в ходе спецоперации на Украине. Она пояснила, что Вооруженными силами России были взяты под контроль Чернобыльская и Запорожская АЭС, чтобы не допустить использования националистами сложившейся в стране обстановки для организации провокаций.

6 марта источник в российском правительстве сообщил о негласном распоряжении бывшего президента Украины Петра Порошенко начать работы по созданию украинского ядерного оружия.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выступил с заявлением, что на Украине велись работы по созданию ядерного вооружения. Он также заметил, что Соединенным Штатам это было известно, однако они не стали препятствовать.