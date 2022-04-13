Лукашенко угостил президентским шоколадом губернатора Приморья

Лукашенко подарил шоколадку губернатору Приморья и пообещал завезти товар всему краю

Прилетевший с визитом в Приморский край белорусский президент Александр Лукашенко угостил губернатора края Олега Кожемяко шоколадкой. Он добавил, что готов поставлять шоколад из Белоруссии на территорию Дальнего Востока. Об этом сообщает ТАСС.

«Вот хороший шоколад — называется "Президент", для деток и взрослых. Я Олега Николаевича сегодня угостил <...> Я ему даю, говорю, вот тебе шоколадка, но ты должен за 15 дней съесть ее. Ему нравится», — рассказал Лукашенко. Он добавил, что в Белоруссии производят целый ряд «президентских» продуктов, вероятно, имея в виду производство при аппарате главы государства. «Не то, что это мое, я задание такое поставил — я хлеб выпекаю свой, еще что-то, шоколад в том числе», — объяснил Лукашенко.

«Президентский» шоколад Лукашенко предложил завезти в Приморье. Так он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Белоруссия поставлять на территорию региона какао-бобы и другое сырье. «Мы вам шоколад готовый [будем поставлять]. Зачем вам какао-бобы?» — удивился белорусский президент.

Ранее Лукашенко поделился мнением, что ждет в мире наступления голода, так как без удобрений из Белоруссии страны не получат хороший урожай. «Они поймут, что без удобрений урожая не бывает», — предупредил президент.