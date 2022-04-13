Следственный комитет опубликовал видео позиций украинцев с иностранным оружием и шприцами

В пункте временной дислокации украинских мотострелков, брошенном при отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), сотрудники Следственного комитета России (СК) обнаружили иностранное оружие, документы и шприцы. Видео СК с места обыска опубликовала пресс-служба ведомства.

На позициях украинцев нашли в том числе переносной противотанковый комплекс NLAW, который на Украину поставляли из Великобритании. Кроме него, ВСУ доставляли также ракеты Stinger и Javelin из Соединенных Штатов. О получении вооружений активно отчитывался зимой 2021-2022 годов украинский министр обороны Алексей Резников.

Согласно заявлению СК, находки следователей принадлежали войсковой части ВСУ А4395 (42-й отдельный мотопехотный батальон), входящий в состав войсковой части А1736 (57-я отдельная мотопехотная бригада). Располагались мотострелки в поселке Трехизбенка в Луганской области.

Ранее солдаты Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) рассказали, что заподозрили сопротивляющихся им украинцев в употреблении наркотиков. «Идет он на танк с автоматом, просто идет на танк и поет гимн, я не знаю, под чем они», — поделился впечатлениями от уличного боя с солдатом ВСУ ополченец НМ ЛНР.