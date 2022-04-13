Россиян пообещали защитить от скачка цен

Белоусов сообщил, что кабмин разрабатывает меры для защиты россиян от скачка цен

Российские власти разрабатывают меры для защиты россиян от скачка цен. Речь идет о денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан и семей с детьми, уточнил вице-премьер Андрей Белоусов. Его слова приводит ТАСС.

«Один из главных на сегодня рисков — просадка экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности, с другой», — сказал вице-премьер Кабмина.

Одновременно Белоусов признал, что начавшаяся из-за западных санкций просадка экономики пока и не ощущается в полной мере. По его словам, объемы производства в промышленности и торговле упали на 11 процентов, в других секторах чуть меньше — на 9-10 процентов. Главными факторами, угрожающими стабильности, он назвал логистические ограничения и недостаток ликвидности. Однако рынок труда просадка пока не затронула.

Также Белоусов говорил, что Запад предпринимает попытку глобальной экономической блокады России. Он считает, что страны Запада таким образом пытаются запустить процессы деградации и распада российской экономической системы. По словам вице-премьера, блокада состоит из четырех колец. Он пояснил, что четыре кольца — это финансовая, торговая, транспортная и гуманитарная блокада.