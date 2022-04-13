Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России объявили о попытке экономической блокады от Запада

Вице-премьер Белоусов заявил о попытке создать четыре кольца блокады вокруг России

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Запад предпринимает попытку глобальной экономической блокады России, такое мнение высказал вице-премьер Андрей Белоусов, его слова приводит РИА Новости.

«Очевидно, замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики», — объявил он. Еще Белоусов считает, что страны Запада таким образом пытаются запустить процессы деградации и распада российской экономической системы. По словам вице-премьера, блокада состоит из четырех колец. Он пояснил, что четыре кольца — это финансовая, торговая, транспортная и гуманитарная блокада.

Одновременно он подчеркнул, что полностью изолировать страну невозможно.

Ранее о провале санкционного блицкрига говорил президент Путин. «Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, не состоялся», — уверен он. «Когда люди сталкиваются с ростом цен на бензин, на продукты питания, с ростом инфляции, беспрецедентным ростом, это будет отражаться и на [их] внутриполитических процессах», — говорил Путин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о более тысячи сдавшихся в плен в Мариуполе военных ВСУ
Ученики подмосковной школы попали в больницу из-за газовой атаки
В дом российского миллиардера в Италии бросили коктейль Молотова
В Совфеде рассказали о формировании у украинцев ненависти к России
В Белоруссии допустили введение безвиза для соседних стран ЕС
Захарова прокомментировала желание МВД Украины «выбить показания» из Медведчука
В России оценили трудности с бумагой для книг
В России объявили о попытке экономической блокады от Запада
Российский заключенный сбежал из Следственного комитета во время допроса
Samsung начнет ремонтировать смартфоны старыми деталями
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.