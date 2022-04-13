В России объявили о попытке экономической блокады от Запада

Вице-премьер Белоусов заявил о попытке создать четыре кольца блокады вокруг России

Запад предпринимает попытку глобальной экономической блокады России, такое мнение высказал вице-премьер Андрей Белоусов, его слова приводит РИА Новости.

«Очевидно, замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики», — объявил он. Еще Белоусов считает, что страны Запада таким образом пытаются запустить процессы деградации и распада российской экономической системы. По словам вице-премьера, блокада состоит из четырех колец. Он пояснил, что четыре кольца — это финансовая, торговая, транспортная и гуманитарная блокада.

Одновременно он подчеркнул, что полностью изолировать страну невозможно.

Ранее о провале санкционного блицкрига говорил президент Путин. «Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, не состоялся», — уверен он. «Когда люди сталкиваются с ростом цен на бензин, на продукты питания, с ростом инфляции, беспрецедентным ростом, это будет отражаться и на [их] внутриполитических процессах», — говорил Путин.