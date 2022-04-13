Слепой гонщик разогнался до 339 километров в час и побил мировой рекорд

Незрячий гонщик Дэн Паркер из США разогнал автомобиль до 339 километров в час

Гонщик из США, который потерял зрение в результате произошедшего десять лет назад несчастного случая, разогнался до скорости 339,64 километр в час и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Незрячий Дэн Паркер побил мировой рекорд на трассе частного космодрома в американском штате Нью-Мексико. Контролировать специально модифицированный автомобиль Corvette ему помогала специальная звуковая система. Предыдущий рекорд скорости для слепого водителя составлял 322,69 километра в час.

Дата регистрации рекорда совпала с десятилетием с того момента, как Паркер лишился зрения во время одной из гонок. «Мы не только продемонстрировали, что слепой человек может безопасно управлять транспортным средством, но и то, что он может развить скорость более 124 миль в час, — заявил гонщик. — Мы надеемся, что этот успех вдохновит слепых людей и покажет миру возможности современных технологий, таких как беспилотные автомобили».

Ранее сообщалось, что жительница США от скуки из-за введенного в связи с пандемией COVID-19 режима строгой изоляции решила ежедневно пробегать марафонскую дистанцию. В итоге она за 95 дней преодолела около 4000 километров и попала в Книгу рекордов Гиннесса.