Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Швейцария приняла пятый пакет санкций против России вслед за ЕС

Швейцария приняла пятый пакет санкций против России, он полностью идентичен санкциям ЕС

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Власти Швейцарии приняли новый, пятый пакет санкций против России в связи со спецоперацией на Украине вслед за Евросоюзом. Об этом пишет Reuters.

По словам швейцарских властей, введенные меры полностью идентичны санкциям ЕС. В черный список Швейцарии также попали 200 физических и юридических лиц из России.

На прошлой неделе ЕС принял пятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине, который включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России. Затем Евросоюз расширил санкции против граждан и компаний России и Белоруссии, теперь в черном списке 1091 человек и 80 организаций.

Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал предложение Зеленского об обмене Медведчука
Внешний долг России снизился
В России создали оператора по развитию орбитальной группировки «Сфера»
Психолог посоветовала больше плакать и меньше есть
Минэкономики ФРГ заявило о вопросах по процедуре оплаты газа в рублях
Избивший десятилетнего школьника в Башкирии мужчина объяснил свой поступок
Остров Джерси заморозил активы Абрамовича на сумму 7 миллиардов долларов
Болгария приняла решение об эвакуации своих моряков из Мариуполя
Оппонент Макрона на выборах заявила о выходе Франции из НАТО в случае избрания
В Москве освободится большая часть элитных офисов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.