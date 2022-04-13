Швейцария приняла пятый пакет санкций против России вслед за ЕС
Швейцария приняла пятый пакет санкций против России, он полностью идентичен санкциям ЕС
Власти Швейцарии приняли новый, пятый пакет санкций против России в связи со спецоперацией на Украине вслед за Евросоюзом. Об этом пишет Reuters.
По словам швейцарских властей, введенные меры полностью идентичны санкциям ЕС. В черный список Швейцарии также попали 200 физических и юридических лиц из России.
На прошлой неделе ЕС принял пятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине, который включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России. Затем Евросоюз расширил санкции против граждан и компаний России и Белоруссии, теперь в черном списке 1091 человек и 80 организаций.