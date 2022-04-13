В МИД России заявили об усугублении ситуации на Украине с притоком наемников

Замглавы МИД Сыромолотов заявил об усугублении ситуации на Украине притоком наемников

Ситуация на Украине усугубляется с притоком наемников, а их вербовкой занимаются украинские диппредставительства. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

«Усугубляет ситуацию приток на Украину иностранных наемников из стран Европы и Ближнего Востока, вербовкой которых в нарушение норм международного права занимаются, в том числе, украинские дипломатические представительства», — рассказал дипломат.

Ранее стало известно, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе находятся иностранные наемники. Об этом сообщил пленный украинский солдат, видео с которым в своем Telegram-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, на предприятии находятся человек 200-300 иностранцев, а также 1500-2000 бойцов полка «Азов». Солдат уточнил, что не знает, из какой страны прибыли наемники.

