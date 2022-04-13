Концертный директор «ВИА Гры» заявил, что группу не планируют закрывать

Концертный директор «ВИА Гры» опроверг ликвидацию группы, объяснив, что у компании-владельца просто сменилось юридическое лицо. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Представитель коллектива заявил, что проект не планируют закрывать, а все товарные знаки уже переданы новому юридическому лицу. «Просто реорганизация, которая произошла еще в 2019 году», — пояснил он.

В беседе с Super концертный директор «ВИА Гры» также подчеркнул, что группа продолжит свое существование. «Не путайте юридическое лицо и бренд. У нас уже как год идет реорганизация всех юридических лиц. Сама группа не закрывается», — сказал он.

Ранее в среду, 13 апреля, агентство «Москва» сообщило, что российский музыкальный продюсер Константин Меладзе принял решение ликвидировать ООО «Группа "ВИА Гра"». Согласно базе данных СПАРК, ООО владеет брендами «ВИА Гра» и «Группа ВИА Гра». Меладзе является единственным владельцем компании.

Женская поп-группа «ВИА Гра» была основана в 2000 году в Киеве. Она 20 раз меняла состав. В 2012 году Меладзе объявил о роспуске «ВИА Гры», однако коллектив в разном составе продолжил выступления.