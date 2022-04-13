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В Турции заявили о начале новой эры холодной войны

Официальный представитель президента Турции Калын заявил о начале новой эры холодной войны
Ибрагим Калын

Ибрагим Калын . Фото: Murad Sezer / Reuters

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о начале новой эры холодной войны. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, украинский кризис продолжает углубляться. «Мы вступили в новую эру холодной войны. Последствия этой войны сохранятся на десятилетия», — отметил Калын.

Ранее представитель турецкого президента заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшие дни или неделю, но надеется, что ситуация стабилизируется через пару недель. По его мнению, Россия пойдет на уступки только в случае ослабления санкций.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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Марина Совина
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