Минобороны раскрыло подробности освобождения порта в Мариуполе

При освобождении торгового порта в Мариуполе освободили всех заложников

Вооруженные силы России (ВС РФ) и войска Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) освободили всех заложников, которых удерживали в торговом порту в Мариуполе. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту Мариуполя, в том числе и на иностранных, освобождены», — заявил Конашенков. О наличии заложников на кораблях «Царевна» и «Леди Аугуста» сообщали 10 апреля в Народной милиции ДНР.

Мариупольский торговый порт был одним из последних объектов в городе, удерживаемых силами ВСУ. После его освобождения крупные силы украинцев остаются на заводе «Азовсталь».

В еще одном важном пункте обороны ВСУ — Металлургическом комбинате имени Ильича — вчера сдались силам ДНР около 1000 элитных солдат противника. Сообщалось, что это были части морской пехоты.