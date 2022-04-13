Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Минобороны раскрыло подробности освобождения порта в Мариуполе

При освобождении торгового порта в Мариуполе освободили всех заложников

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы России (ВС РФ) и войска Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) освободили всех заложников, которых удерживали в торговом порту в Мариуполе. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту Мариуполя, в том числе и на иностранных, освобождены», — заявил Конашенков. О наличии заложников на кораблях «Царевна» и «Леди Аугуста» сообщали 10 апреля в Народной милиции ДНР.

Мариупольский торговый порт был одним из последних объектов в городе, удерживаемых силами ВСУ. После его освобождения крупные силы украинцев остаются на заводе «Азовсталь».

В еще одном важном пункте обороны ВСУ — Металлургическом комбинате имени Ильича — вчера сдались силам ДНР около 1000 элитных солдат противника. Сообщалось, что это были части морской пехоты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Минобороны предупредило о возможном ударе по Киеву из-за атак по России
Разбрасывающего листовки с фейками о ВС РФ задержала ФСБ в Крыму
Рестораторы объяснили нехватку иностранных спиртных напитков в России
В ООН прокомментировали заявления Байдена о «геноциде» на Украине
Врач дал россиянам советы по борьбе с сезонной аллергией
Квартиру скандального экс-министра пустят с молотка в России
Глава Bellator оценил перспективы совместного турнира с UFC
Россиянам назвали признаки глютенового лица и призвали его обладателей лечиться
Задержанный СБУ Медведчук остался действующим депутатом Верховной Рады
Глава Минюста Британии подал в отставку из-за «патигейта»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.