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Среди тысячи сдавшихся в Мариуполе военных ВСУ оказалось почти 50 женщин

Представитель Минобороны Конашенков сообщил, что из 1026 пленных в Мариуполе 47 — женщины

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Из 1026 сдавшихся в Мариуполе военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти 50 — женщины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Точное число сложивших оружие женщин составило 47 человек. Более подробной информации в Минобороны не предоставили, не назвав ни воинских званий, ни должностей пленных.

О женщинах-военных среди попавших в плен ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Он предлагал обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука, которого он назвал «этим вашим хлопцем», на украинских «хлопцев и девчат».

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон об изменении названия государственного праздника «День защитника Украины» в «День защитника и защитниц» ради гендерного равенства. Число проходящих службу в украинской армии женщин к 2021 году составило около 31 тысячи.

Бои в Мариуполе продолжаются с конца февраля. В начале апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о полной блокировке города.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Валерий Розенберг
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