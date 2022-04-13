Захарова прокомментировала заявления главы МИД Швеции о «российской угрозе»

Захарова назвала провокацией слова главы МИД Швеции Анн Линде о «российской угрозе»

Заявления о присутствии «российской угрозы» в адрес Швеции и Финляндии лежат в русле пропаганды и обслуживают интересы НАТО. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова шведского министра иностранных дел Анн Линде о недопустимости угроз со стороны России, передает ТАСС.

«Эти заявления неумны. (...) Они не отвечают интересам народов этих стран и обеспечивают и обслуживают интересы коллективного Североатлантического альянса под руководством США», — указала дипломат.

Ранее Захарова назвала действия США и Европы подчинением русофобской логике. Официальный представитель МИД заявила, что Запад в борьбе против России не прогнозирует последствия этой деятельности.