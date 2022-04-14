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МИД Латвии посоветовал гражданам не ездить в Белоруссию

МИД Латвии призвал граждан не ездить в Белоруссию после введения безвиза

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Министерство иностранных дел Латвии посоветовало гражданам страны не ездить в Белоруссию после введения безвизового режима. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В МИД усомнились, что введение Минском безвиза сделано «из гуманитарных соображений или с добрыми намерениями».

«Министерство иностранных дел Латвии напоминает о значительных рисках при посещении страны гражданами Латвии и повторно призывает не делать этого. Напоминаем, что призыв к гражданам Латвии покинуть как Белоруссию, так и Россию все еще в силе», — говорится в сообщении.

В ведомстве также опасаются, что граждане Латвии могут стать объектом провокации со стороны белорусских спецслужб или быть ложно обвинены в нарушении законодательства республики и арестованы. Возможности для оказания помощи путешественникам в таком случае будут сильно ограничены, отметили в министерстве.

Ранее власти Белоруссии сообщили, что с 15 апреля вводят безвизовый режим с Литвой и Латвией. Как сообщили в Госпогранкомитете республики, такое решение призвано укрепить добрососедские отношения с сопредельными странами.

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Алиса Реброва
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