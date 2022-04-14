Мировой энергетический конгресс в России отменили

Организатор отменил Мировой энергетический конгресс в Санкт-Петербурге

Намеченный на 24-27 октября 2022 года Мировой энергетический конгресс в Санкт-Петербурге не состоится. О его отмене заявил представитель организатора мероприятия, Мирового энергетического совета (World Energy Council, МИРЭС), сообщает ТАСС.

Речь идет не о переносе конгресса, в текущем году его проведения вообще нет в планах. Мероприятие считается главным событием МИРЭС, оно проводится раз в три года с 1924 года. Россия выиграла право на проведение Мирового энергетического конгресса в 2018 году. В 2019-м местом встречи стал Абу-Даби (ОАЭ).

МИРЭС — международная некоммерческая организация, объединяющая более трех тысяч энергетических организаций, которые представляют почти 100 стран мира.

Ранее сообщалось, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится. «Росконгресс», организатор мероприятия, сообщил, что свое участие подтвердили США, Германия, Япония, а также еще 66 стран и территорий. Предполагается, что он пройдет в период с 15 по 18 июня.

В свою очередь, Ялтинский экономический форум (ЯМЭФ), который должен был пройти в конце апреля, решили перенести на конец года. Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил перенос «нестабильной международной ситуацией».