Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В обстрелянном Украиной районе Брянской области ввели режим ЧС

В Климовском районе Брянской области после обстрела ВСУ ввели режим ЧС

Фото: СК РФ

Режим чрезвычайной ситуации введен в Климовском районе Брянской области, где в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали восемь человек и повреждены более 100 жилых домов. Об этом говорится в опубликованном распоряжении главы района, пишет ТАСС.

Как говорится в документе, предполагается ввести до особого распоряжения на территории Климовского района режим функционирования «чрезвычайная ситуация» (ЧС). Установить уровень реагирования «местный».

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что двое пострадавших при обстреле поселка находятся в тяжелом состоянии. По его словам, при обстреле украинскими военными пострадали семь человек, двое из них получили серьезные травмы.

14 апреля со стороны Украины были обстреляны села Журавлевка и Сподарюшино. В этот день украинские войска также атаковали жилые дома в Климовском районе Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, в результате были повреждены два жилых дома. В свою очередь, Минздрав сообщил о семи пострадавших, среди которых беременная женщина и ребенок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Крейсер «Москва» утонул
Москвичи обсудили разницу между жалобой и доносом
«Бесшовная» система поддержки семей с детьми заработает в России с 1 мая
Пентагон назвал место буксировки крейсера «Москва» после пожара
В обстрелянном Украиной районе Брянской области ввели режим ЧС
Западным спутникам предрекли скорое превращение в неуправляемый хлам
Стало известно о состоянии пострадавших из-за обстрела ВСУ жителей Климово
«Оппозиционная платформа» раскрыла планы после приостановки деятельности
Германии предрекли полный коллапс без российского газа
В Минобороны сообщили о минировании плотины в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.