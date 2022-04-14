В обстрелянном Украиной районе Брянской области ввели режим ЧС

В Климовском районе Брянской области после обстрела ВСУ ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Климовском районе Брянской области, где в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали восемь человек и повреждены более 100 жилых домов. Об этом говорится в опубликованном распоряжении главы района, пишет ТАСС.

Как говорится в документе, предполагается ввести до особого распоряжения на территории Климовского района режим функционирования «чрезвычайная ситуация» (ЧС). Установить уровень реагирования «местный».

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что двое пострадавших при обстреле поселка находятся в тяжелом состоянии. По его словам, при обстреле украинскими военными пострадали семь человек, двое из них получили серьезные травмы.

14 апреля со стороны Украины были обстреляны села Журавлевка и Сподарюшино. В этот день украинские войска также атаковали жилые дома в Климовском районе Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, в результате были повреждены два жилых дома. В свою очередь, Минздрав сообщил о семи пострадавших, среди которых беременная женщина и ребенок.