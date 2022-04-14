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Стало известно о состоянии пострадавших из-за обстрела ВСУ жителей Климово

Брянский губернатор Богомаз рассказал о состоянии россиян, пострадавших при обстреле ВСУ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Двое пострадавших при обстреле поселка Климово в Брянской области находятся в тяжелом состоянии, заявил губернатор региона Александр Богомаз, передает РИА Новости со ссылкой на «Россия 24».

По его словам, при обстреле украинскими военными пострадали семь человек, двое из них получили серьезные травмы. Женщина 70 лет лишилась ноги, ребенок, которому год и девять месяцев, получил ранение головы. «В правый висок вошел осколок, в левом застрял. Мы проводим сейчас все меры, вызвали бригаду из Москвы, будут делать операцию», — рассказал он.

По данным журналистов, несколько человек получили осколочные ранения.

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Также Богомаз сообщил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Климово повреждено около 100 домов. Об инциденте стало известно в четверг, 14 апреля. Под удар также попал пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи».

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Марина Совина
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