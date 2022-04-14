На ракетном крейсере «Москва» произошел пожар

Минобороны РФ сообщило об эвакуации экипажа с крейсера «Москва» после взрыва боеприпаса

В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боеприпас. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что корабль получил серьезные повреждения, экипаж полностью эвакуирован. Причины возгорания на борту устанавливаются, сообщили в ведомстве.

В феврале крейсер «Москва» провел артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря в рамках учений. В качестве воздушных целей были использованы светящиеся авиационные бомбы. Помимо этого, стрельбы проводились по надводным целям. Всего было поражено более 50 морских и воздушных целей условного противника.