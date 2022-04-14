Актер фильма «Бриолин» ворвался в дом престарелых и был арестован

Американский актер Эдди Дизен ворвался в дом престарелых и был арестован

Американский актер Эдди Дизен, известный по фильму «Бриолин», ворвался в дом престарелых и был арестован. Об этом сообщает TMZ.

Как рассказала сотрудница учреждения, 8 апреля артист проник в здание, после чего его попросили уйти. Несмотря на это, он вернулся ночью, в связи с чем работники решили обратиться в правоохранительные органы. Полицейские рассказали, что Дизена обвиняют в краже со взломом, вторжении на частную собственность и нарушении общественного порядка.

Отмечается, что в прошлом году актер также оказался в центре скандала. Официантка заявила о харассменте с его стороны, а артист, в свою очередь, опубликовал в социальных сетях пост, в котором обвинил ее в кибербуллинге. В том же году Дизен был арестован в другом ресторане. По словам полицейских, он вел себя неадекватно и швырял в них тарелками.

Люди из окружения актера заявили, что в настоящее время он борется с некоторыми проблемами. Они добавили, что его семья делает все возможное, чтобы помочь ему.