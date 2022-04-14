Описан быстрый способ защитить iPhone от воров

Блогер pchaxwithmax рекомендовал блокировать iPhone для защиты от посторонних

Пользователям iPhone рекомендовали блокировать смартфон перед тем, как передать девайс в чужие руки. Об этом сообщает издание The Sun.

Журналисты ссылаются на TikTok-блогера под ником pchaxwithmax, который описал быстрый способ защиты iPhone. По словам автора, чтобы посторонние не смогли взломать устройство, необходимо отключать на телефоне функцию Face ID каждый раз перед передачей девайса постороннему человеку.

Чтобы заблокировать экран устройства, автор рекомендовал зажать на телефоне кнопку включения и кнопку увеличения громкости звука. Через несколько секунд iPhone выключит биометрический сенсор Face ID и потребует ввести цифровой пароль. «Независимо от того, дали ли вы свой телефон своему другу или думаете, что кто-то собирается его своровать, это пригодится», — отметил блогер.

Журналисты рассказали, что данный метод может пригодиться в том случае, если злоумышленник выхватит телефон и попробует снять блокировку, поднеся девайс к лицу владельца. В качестве дополнительной меры защиты авторы посоветовали зайти в настройки Face ID и перевести переключатель «Требование внимания для Face ID» в активное положение.

В ноябре журналисты издания BGR рассказали, что для быстрой зарядки iPhone нужно купить мощный адаптер и отказаться от беспроводных аксессуаров. Также авторы рекомендовали выбирать зарядные аксессуары с поддержкой USB Power Delivery.