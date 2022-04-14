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Спорт

Определились финалисты Кубка Гагарина

ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Металлургом»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Столичный ЦСКА одержал победу в седьмом матче финальной серии Западной конференции над СКА из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Таким образом, определились финалисты плей-офф Кубка Гагарина. В решающей серии ЦСКА поспорят за титул с магнитогорским «Металлургом».

На пути к финалу команда Сергея Федорова оказалась сильнее ярославского «Локомотива» и московского «Динамо». Клуб из Магнитогорска выбил из розыгрыша «Барыс», омский «Авангард». В финале Восточной конференции «Металлург» сломил сопротивление «Трактора».

«Металлург» дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Армейцы в последний раз завоевывали титул в 2019 году, в решающей серии оказавшись сильнее «Авангарда».

Николай Костюков
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