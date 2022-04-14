Немцев призвали есть меньше мяса

Статс-секретарь ФРГ Аннен призвал немцев есть меньше мясо для освобождения пахотных земель

Парламентский статс-секретарь при министерстве экономического сотрудничества и развития ФРГ Нильс Аннен призвал немцев есть меньше мяса для освобождения пахотных земель на фоне «кризиса цен на продовольствие» из-за ситуации на Украине. Об этом он заявил в интервью порталу Euractiv.

«Важно указать на то, что очень большая часть мирового производства зерна... в конечном счете уходит на производство животноводческих кормов», — отметил Аннен. Он считает, что сокращение потребления мяса в Германии и Европе может помочь освободить больше пахотных земель, в том числе в странах, из которых импортируется мясо.

Согласно приведенным Анненом данным, снижение на треть потребления свинины в Германии позволило бы освободить около миллиона гектаров пахотных земель.

Ранее заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров ФРГ Удо Хеммерлинг спрогнозировал, что в ближайшие месяцы жители Германии могут столкнуться с проблемами с доступностью мясной продукции.

В марте министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир посоветовал немцам снизить потребление мяса для противостояния политике России. Он заявил, что Россия использует поставки продовольствия как оружие. По его словам, Москва, очевидно, использует свои экспортные возможности для давления, и западные страны, прежде всего, должны сохранить открытыми сельскохозяйственные рынки и обеспечить снабжение зерновыми культурами в мире.