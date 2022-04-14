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Дизайнер оценил потери от ограничения доступа к популярным шрифтам в России

Дизайнер Соколов назвал ограничения к Times New Roman потерей для учебных заведений в РФ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Такие шрифты, как Times New Roman и Arial, практически не используют в дизайне, поэтому на этой сфере ограничение доступа к ним вряд ли существенно отразится, убежден моушн-дизайнер Арсений Соколов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype заблокировала для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте. При попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа, однако при использовании VPN-сервиса страница и доступ к шрифтам открываются.

«Times New Roman и прочими я не пользуюсь в своей деятельности вообще. Эти шрифты использовали люди, которые печатали на двери объявления о распродаже. Какие-то крупные компании нанимают под себя дизайнеров, чтобы те разрабатывали специальные шрифты, либо какой-то другой модифицировали», — объяснил Соколов.

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Так как шрифты предустановлены в Windows и не обновляются онлайн, вряд ли они будут удалены с компьютеров, отметил моушн-дизайнер. Пострадают от ограничения к данным шрифтам, по его мнению, только российские учебные заведения, которые активно их использовали.

В начале марта компания Microsoft объявила, что прекращает продажи своих товаров и предоставление услуг на российском рынке. Президент компании уточнил, что решение о временном прекращении работы корпорации в регионе принято из-за ситуации на Украине. В конце месяца руководители Microsoft подтвердили, что компания не собирается полностью уходить из России и продолжит работу в регионе, несмотря на призывы украинских властей.

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Екатерина Смирная
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