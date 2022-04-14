В России предложили бесплатно менять старые плиты одной категории граждан

В Госдуме предложили субсидировать замену газового оборудования для бедных россиян

В России захотели бесплатно менять старые плиты малоимущим гражданам. Ввести субсидии для одной категории граждан на замену неисправного газового оборудования предложили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, пишут «Известия».

Авторы инициативы также посоветовали устанавливать в рамках капремонта анализаторы, которые автоматически отключают газ при утечках. Вышеперечисленные меры предложили распространить на бедные семьи во всех российских регионах, а не только в крупных городах, вроде Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

В комитете считают, что средства на субсидии могут выделять региональные бюджеты, а при отсутствии у них возможностей — федеральные бюджеты. «Либо можно устанавливать газоанализаторы за счет тарифов — платы за газ, без ее увеличения. Тогда обязанность по осмотру оборудования и монтаж таких приборов следует передать ресурсоснабжающим организациям. Массовая установка газоанализаторов должна стать первым шагом в борьбе с авариями», — прокомментировала глава комитета Светлана Разворотнева.

Подобная мера, по мнению депутатов, снизит риски связанных с газом аварий в домах, подобных той, что произошла в Ступино 11 апреля. Разворотнева добавила, что ужесточение контроля над проверкой газового оборудования не гарантирует полной безопасности домов, поскольку часто утечки происходят из-за человеческого фактора. Другой причиной аварий глава комитета назвала отсутствие средств у части россиян на покупку новых плит и приборов учета.

По оценкам независимого эксперта по ЖКХ Павла Склянчука, на субсидирование замены неисправного оборудования для малоимущих потребуется около 35 миллиардов рублей. Специалист предположил, что финансирование можно разделить на пять лет — по семь миллиардов рублей в год. Однако не все регионы обладают такими средствами. «Теоретически потянуть подобную помощь, помимо Москвы, могут Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ленинградская, Московская, Самарская, Сахалинская, Тюменская области, Ненецкий автономный округ и другие», — пояснил Склянчук.

Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский считает, что, когда речь идет о безопасности людей, некорректно говорить о том, какие именно регионы смогут себе позволить субсидии. «Речь должна идти обо всех субъектах России», — заявил депутат. Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова добавила, что также необходимо работать с населением — разъяснить, как правильно включать оборудование и проверять тягу.

Ранее комитет Госдумы по строительству и ЖКХ решил упростить продажу жилья, купленного с использованием средств материнского капитала. Для этого авторы инициативы предложили выделять долю ребенку в другом имуществе, чтобы облегчить отношения со службой опеки и получить возможность без проблем улучшить жилищные условия.