Названы самые модные футболки весны 2022 года

Vogue: футболки с логотипами университетов назвали самыми модными в 2022 году

Футболки с логотипами университетов назвали самыми актуальными весной текущего года. О тренде рассказала журналистка Лаура Хокинс в своей колонке для британской версии журнала Vogue.

Отмечается, что во время модного сезона осень-зима — 2022 именитые дизайнеры представили публике свое видение упомянутой одежды. Так, люксовый бренд Givenchy включил в свою коллекцию сумку в форме баскетбольного мяча и футболки из грубой ткани с вышитым фирменным знаком. В то же время манекенщицы Off-White предстали на дефиле в кроп-топах и с аксессуарами в спортивной тематике. В частности, супермодель Синди Кроуфорд вышла на подиум в вечернем наряде, вдохновленном баскетбольным стилем: каскадной юбке из тюля, красно-черной футболке и обрезанном пиджаке-смокинге.

По словам автора, ранее тенденция на одежду в студенческом стиле фигурировала в образах принцессы Дианы, которая часто надевала толстовки с принтом колледжей и спортивные куртки на прогулку. Кроме того, в настоящее время футболки с логотипами вузов стали популярными среди многих знаменитостей и блогеров. Например, модели Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид и певица Майли Сайрус предпочитают носить варианты с крупными надписями, вписывая их в образы в стиле спортивного шика.

Ранее в апреле бикини кроше (техника вязания крючком, с помощью которой создается полотно с ажурными узорами, — прим. «Ленты. ру») назвали самыми актуальными купальниками лета 2022 года. Утверждалось, что упомянутая пляжная одежда обрела популярность благодаря знаменитостям, в том числе благодаря солистке The Pussycat Dolls Николь Шерзингер, американской модели Крисси Тейген и блогерше Деми Роуз.