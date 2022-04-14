Западным спутникам предрекли скорое превращение в неуправляемый хлам

Академик Ефремов предрек превращение аппаратов Starlink и OneWeb в неуправляемый хлам

Почетный генеральный конструктор НПО машиностроения, почетный академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Герберт Ефремов в статье для «Независимого военного обозрения» предрек скорый износ западных спутниковых аппаратов — более двух тысяч из американской группировки Starlink и более 400 аппаратов из британской OneWeb — и их превращение в неуправляемый хлам.

«Через десятилетие эти аппараты выйдут из строя, став просто неуправляемым хламом и создав беспрецедентную загруженность узких орбитальных слоев космическим мусором, с неконтролируемым ростом числа столкновений», — рассказал он.

Ефремов также отметил, что вместе с этим спутниковые группировки будут возобновляться, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему увеличению числа новых аппаратов на орбите Земли.

Ранее стало известно, что правительство США тайно платит миллионы долларов, спонсируя отправку на Украину терминалов спутникового интернета Starlink возглавляемой Илоном Маском американской компании SpaceX. 5 апреля агентство США по международному развитию (USAID) объявило, что приобрело у SpaceX 1333 терминала Starlink для отправки на Украину.