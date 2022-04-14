IT-специалистам уточнили условия для получения льготной ипотеки

В Минцифры уточнили условия для получения льготной ипотеки российским IT-специалистам

В Минцифры подготовили проект постановления и уточнили условия, при которых российские IT-специалисты смогут получить льготную ипотеку. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Занятые в IT-сфере смогут оформить жилье в ипотеку по ставке до 5 процентов годовых. Сотруднику должно быть от 22 до 45 лет с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц (до вычета НДФЛ) в регионах и от 150 тысяч рублей (до вычета НДФЛ) — в городах-миллионниках.

По предположениям, оформлять подобные кредиты можно будет с середины мая 2022 года. «Рассчитываем, что до конца апреля все необходимые документы должны быть приняты. Если окажется, что ожидаемого спроса под наши требования не будет, вернемся к теме снижения пороговых значений для получения льготной ипотеки: готовы будем рассмотреть и изменения по возрасту специалистов, и по зарплате», — уточнил глава министерства Максут Шадаев.

Обещание о льготной ипотеке российским программистам в начале марта дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Помимо кредита на жилье по льготной ставке специалистам захотели предоставить отсрочку от призыва на военную службу до достижения 27 лет на то время, что заняты в российских IT-компаниях.