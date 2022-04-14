НКР призвала Армению отказаться от «губительной позиции» по Карабаху

Парламент НКР призвал Армению отказаться от «губительной позиции» по карабахской проблеме

Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) призвал власти Армении отказаться от своей губительной позиции по карабахской проблеме, а именно уступок в вопросе статуса НКР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства «Арцахпресс».

В парламенте отмечают, что статус Нагорного Карабаха сложился «в результате волеизъявления народа на трех референдумах, под влиянием принятой по их результатам конституции и общенационального согласия».

По мнению парламентариев, любой переговорный процесс по насильственному присоединению НКР к Азербайджану в рамках «армяно-азербайджанской повестки мира» и подписание связанного с этим документа подрывает государственность республики.

«Ни одно правительство не имеет права под предлогом мира снижать планку переговоров о неприемлемом для Арцаха (самоназвание Нагорно-Карабахской республики — прим. «Ленты.ру») статусе, а также международно признанном праве на самоопределение», — говорится в заявлении парламента.

Ранее депутат от правящей фракции Армении «Гражданский договор» Виген Хачатрян назвал ошибочной идею того, что «у Карабаха нет будущего в составе Азербайджана».

7 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились начать подготовку к мирным переговорам, а также согласились создать до конца апреля комиссию по делимитации границы.