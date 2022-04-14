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Актер фильма «Перл-Харбор» признал вину в деле о домогательствах

Актер Кьюба Гудинг-младший признал вину в деле о домогательствах
Кьюба Гудинг-младший

Кьюба Гудинг-младший. Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

Американский актер Кьюба Гудинг-младший признал вину по одному из трех дел о домогательствах и заключил сделку с прокуратурой. Об этом сообщает Deadline.

Три женщины обвинили звезду фильма «Перл-Харбор» в харассменте, но артист согласился лишь с одним пунктом. Утверждается, что все случаи произошли в период с 2018 по 2019 год в разных ночных заведениях Манхэттена. Сделка с прокуратурой должна помочь Гудингу-младшему избежать тюремного заключения.

В 2020 году также стало известно, что актера будут судить за изнасилование. Выдвинувшая обвинения женщина утверждала, что инцидент произошел в 2013 году. По ее словам, артист пригласил ее выпить в отеле, а потом предложил подняться вместе в номер, чтобы он смог переодеться. Когда актер начал раздеваться, предполагаемая жертва попыталась покинуть комнату, однако Гудинг-младший закрыл дверь, толкнул женщину на кровать и, согласно ее показаниям, дважды изнасиловал.

Кьюба Гудинг-младший снимался в таких фильмах и сериалах, как «Куда приводят мечты», «Американская история ужасов», «Лучше не бывает», «Поездка в Америку», «Страсти Дон Жуана», «Джерри Магуайер» и «Снежные псы». В том числе он стал известен благодаря роли моряка Дориса Миллера в фильме «Перл-Харбор».

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Марина Погосян
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