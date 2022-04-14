СК завел дело после обстрела ВСУ российского погранпункта в Курской области

СК завел дело о покушении на убийство из-за обстрела ВСУ погранпункта в Курской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по факту обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) пограничного пункта пропуска в Кореневском районе Курской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального СКР сообщает ТАСС.

По данным следствия, обстрел пограничного пункта пропуска произошел 13 апреля. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. В результате атаки ВСУ никто не пострадал, разрушений также не имеется. Следователи завели по статье 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ.

Информацию об обстреле КПП подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт. С 11 апреля в регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности из-за риска провокаций со стороны украинских националистов